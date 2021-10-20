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Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Samsun'da anahtarı olmayınca eve balkona tırmanan çocuk 2. kattan düşerek yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da anahtarı olmayınca eve balkona tırmanan çocuk 2. kattan düşerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki T.T. adlı çocuk etütten erken çıkıp evine gitti. Anne K.T. ise çocuğunu almak için etüt merkezine gitti. Eve erken gelen ve evde kimsenin olmaması üzerine anahtarı olmadığı için eve giremeyen T.T., 2. kattaki evlerinin balkonuna demir boruyu tırmanarak çıkmak istedi. Tırmanıp balkona ulaştığında bastığı atık bu borusu kırılan T.T. ikinci kattan yere düştü. Komşuların olayı fark etmesi üzerine olay 112 ekiplerine haber verildi ve olay yerinde ambulans ve polis sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı. Eve geldiğinde çocuğunun düştüğünü gören anne K.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı

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