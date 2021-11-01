EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - YOLLAR BİR BİR YAPILIYOR ASIRLIK ÖZLEMLER SONA ERİYORYOLLAR BİR BİR YAPILIYOR ASIRLIK ÖZLEMLER SONA ERİYOR Osmaniye'de yüzler gülüyor; vatandaş mutlu. Alt yapı ve yol çalışmalarıyla adeta şehrin kaderini değiştiren Altınordu Belediyesi en ücra noktalara kadar hizmet götürmeye devam ediyor. Belediyenin 72 mahallede devam eden 50 kilometre beton yol seferberliği kapsamında Osmaniye Mahallesi de beton yol konforuna kavuştu. Beton yol çalışmalarıyla kırsal mahallelerde ulaşımda konforu sağlayan Altınordu Belediyesi, Osmaniye mahallesi, OlukbaşıSırt, Yayla ve İncedere mevkiini de konforlu beton yolla buluşturdu. MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR"Halkımız Tarihinde Göremeyeceği Bir Hizmeti Alıyor"Osmaniye Mahallesi Muhtarı Emin Çınar yapılan hizmetlerden dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Muhtar Çınar, "Aşkın Başkanımız sayesinde, halkımız tarihinde göremeyeceği bir hizmeti alıyor. Her yağmurda bozulan yollarımıza çakıl serimi gerçekleştiriliyordu. Bu çileden kurtularak beton yola kavuştuk. Vatandaşlarımız çok sevinçliler. Çok büyük yatırım yapılıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinleri de sevinç duygularını paylaşarak Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

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