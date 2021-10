EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU'DA CUMHURİYET COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDIMilyonların gönlünü kazanmış Anadolu rock müziğin efsane isimlerinden Haluk Levent, Altınordu'da muhteşem bir Cumhuriyet konserine imza attı. Altınordu Belediyesi'nin "Cumhuriyet Şöleni" etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği Haluk Levent konserine on binlerce Ordu'lu akın etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen konsere girişler HES Kodu kontrolü ile yapıldı. Haluk Levent ile hayranlarını bir araya getiren unutulmaz gecenin mimarı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konsere gelen misafirlere "Yeşille mavinin, yağmurla güneşin bütünleştiği; dört mevsimin adeta şiirleştiği Altınordu'dan, Ordu'dan herkese merhaba" sözleriyle seslendi. 98 yıl önce destanlaşan zaferin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını ifade eden Başkan Tören, konuşmasını şöyle sürdürdü: "100 yıl önce bağımsızlık karakterimizdir diyerek; bu toprakların çocuklarının destanlaştığı 98 yıl önce bu destanı cumhuriyetle taçlandırdığı doğulusu-batılısı, kuzeylisi güneylisinin tek millet, tek devlet, tek vatan diyerek bayraklaştığı ve tek yürek olduğu, kültür ve sanatın başşehri Altınordu'dan herkese selam olsun. ""Cumhuriyet Vatanın İstiklali ve İstikbalidir""Cumhuriyet, özgürlük ve istiklal demektir. Cumhuriyet, vatanın istiklali ve istikbali demektir. Cumhuriyet demek, muasır medeniyetler seviyesini aşmak demektir. Cumhuriyet demek, dünün birikimini yarına aktaran bilinç demektir. Cumhuriyeti kuran ve cumhuriyetimizi geleceğe taşıyan bilince, ruha selam olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz selam olsun. Sarsılmaz çelik iradesiyle cumhuriyeti kuran ve bugüne kadar ulaşmasını sağlayan büyüklerimize ve bundan sonra emaneti yüklenecek NESİLLERE selam olsun. Buradan Cumhuriyetimizin 98. yılında milletimiz için gece gündüz demeden 20 yıldır çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun"Altınordu, Kültür ve Sanatın Başşehridir. ""Cumhuriyet sanat demektir. Cumhuriyet yerelden evrensele, Anadolu irfanından bütün insanlığa bir selamdır. Karadeniz'imizin incisi, Ordu'nun kalbi Altınordu, kültür ve sanatın başşehridir. ""Bu Şehirde Hayat Var""Bu şehrin sokaklarında cıvıl cıvıl bir hayat var. Köşesinde, bucağında; enerjisiyle, coşkusuyla ve aşkıyla bir gençlik var, genç kardeşlerim var. Bu şehrin tam kalbinde, yüreklerimize iyilikle dokunan her zaman yanımızda olan kadınlarımız var. Bu şehrin her bir metrekaresinde insana değer, insana hürmet var. Bu şehirde; komşusunun, hemşehrisinin derdiyle dertlenen, paylaşan, birbirine güç veren, darda kalana, yolda kalana koşan sosyal dayanışma ve birliktelik ruhu var. Bu şehirde notasıyla, fırçasıyla, kalemiyle, yüreğiyle gerçek bir sanat var. ""Şehrin Yeni Vizyonunu Ortak Akılla Birlikte Kurguluyoruz""Gelin kentin sosyal ve kültürel dönüşümünü birlikte inşa edelim. Gelin; genç dostu Altınordu için kazandıracağımız tesisleri hep beraber planlayalım. Bizler gönüllü çalışmalarla şehrin yeni vizyonunu ortak akılla birlikte kurguluyoruz. Anadolu irfanını bu toprakların erdemli insanını evrensel değerlerini sözle buluşturan duyguyu, sabrı, sevdayı, aşkı kavgayı, itirazı nota ile müzikle sevgiyi barışı kardeşliği gönüllere duygulara nakış nakış işleyen sanatı ile gönülleri aydınlatan Haluk Levent'e buradan selam olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'ncı yıldönümünü tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. "Altınordu'da Haluk Levent Rüzgarı EstiKonserde Haluk Levent'i gecenin başından sonuna dek yalnız bırakmayan izleyiciler ise 19 Eylül Stadyumu'nu alkışlarla çınlattı. Konsere katılanların kimi zaman cep telefonu ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etmesi ise görsel bir şölen oluşturdu. Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkıların yanı sıra Neşet Ertaş'tan da türküler yorumladı. Konser için alanı dolduran on binlerce kişi de Levent'e eşlik etti. Sahneye ilk çıktığı günden bugüne kadar söylediği tüm şarkılardan zengin bir repertuar hazırlayan Haluk Levent, yaklaşık 20 eser seslendirerek müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

