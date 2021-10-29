EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU CUMHURİYET BAYRAMI'NI DOLU DOLU YAŞAYACAKALTINORDU CUMHURİYET BAYRAMI'NI DOLU DOLU YAŞAYACAKBaşkan Tören'den Cumhuriyet Konserine Davet Altınordu Cumhuriyet'in 98'inci yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Altınordu Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı programlarda resmi törenlerin yanı sıra konser, bisikletli fener alayı gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bayram coşkusunun tüm ilçeye yansıması amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programı 29 Ekim günü saat 14'de Atlı Spor Kulübü Atlı Geçiş Töreni ile başlayacak, ardından saat. 18. 30' da bisikletli fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşüyle devam edecek. Cumhuriyet Şöleni etkinlikleri kapsamında 30 Ekim günü 19. 30'da ise sevilen sanatçı iyilik hareketi kurucusu Haluk Levent konser verecek. Sevilen şarkılarını geceye özel olarak seslendirecek ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte Altınordulu'lar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak. Pandemi Tedbirlerinin En Üst Seviyede Tutulacağı Konsere Girişler HES Koduyla Yapılacak. Konser öncesi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de vatandaşlara aşı uyarısında bulundu. Tüm tedbirlere uyulması için Altınordulu'lardan da duyarlı olmalarını maske mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Başkan Tören: "Hedefimiz, Altınordu'da yaşayan tüm bireylerin mutlu, huzurlu ve yaşamın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabilmesi" dedi. Altınordulu'ları fener alayı ve konsere davet eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Milletimizin yedi düvele karşı verdiği destansı bir mücadelenin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu sebeple gerçekleştireceğimiz fener alayında, Cumhuriyet Yürüyüşümüzde ve Haluk Levent konserimizde tüm hemşerilerimizle buluşmayı temenni ediyor, tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. " dedi.

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