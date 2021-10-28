EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BAŞKAN TÖREN'DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJIBAŞKAN TÖREN'DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Kahraman ecdadımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla elde ettiği destansı zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan milletimizin bize en büyük emaneti olduğuna dikkat çeken Başkan Tören; "Geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de istiklal ve istikbali için aziz milletimizin hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını söyledi. Başkan Tören, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türk milletinin nice fedakarlıkları ve kahramanlıkları ile dolu istiklal mücadelesi sonunda elde ettiği zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığı 29 Ekim tarihi aziz milletimizin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının en mümtaz örneğidir. Cumhuriyet, kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadelenin ardından destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan milletimizin bize en büyük emanetidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en önemli teminatımızdır. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, hepimizin yol göstericimizdir. Bizler, Cumhuriyetimizin genç şehri Altınordu'muzda Cumhuriyet'in yol göstericiliğinde hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, ayrımsız şehrimize ve insanımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için gündüz gece demeden canla başla çalışıyoruz. Bilimde teknolojide tasarımda, sporda, kültür ve sanatta, hayatın her alanında her geçen gün daha da ön plana çıkan ve bölgesinde yıldızı sürekli yükselen şehrimiz ve ülkemiz için vatan ve millet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum. "

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