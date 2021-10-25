EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - Başkan Tören ; "Modern ve Estetik Çalışmalarımızla Altınordu'nun Çehresini Değiştiriyoruz" Altınordu Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları ile mahallelerin çehresi değişiyor, adeta yepyeni bir kimliğe kavuşuyor. Göreve geldiği günden bugüne 'insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' anlayışı ile modern yaşanabilir bir şehri, şehrin ortak aklıyla kent estetiği ve kimliği ile buluşturarak marka şehir haline getirmek için gece gündüz hizmet eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin alt yapıda yıllardır biriken sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor, üst yapıyı da göz kamaştıran bir güzelliğe kavuşturuyor. Zaferimilli Mahallesi'nin tarihi sokaklarını şehrin dokusuyla uyumlu dokunuşlarla modern ve estetik bir görünüme kavuşturan Altınordu Belediyesi bu sefer de Şahincili Mahallesi'nde bir ilki gerçekleştirdi. Başkan Tören; Begonit Taş İmalatı ile Şahincili Mahallesi Modern Bir Görüntüye KavuştuAltınordu ilçesinin en büyük mahallesi olan Şahincili Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Aşkın Tören; "Sadece Altınordu'nun değil, Ordu'nun en büyük mahallesi konumunda yer alan Şahincili Mahallesi'nde birçok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Ekiplerimiz tarafından asfalt, kaldırım, yağmur suyu hattı ile adeta yeniden inşa ettiğimiz mahalleye estetik görselliği ile öne çıkan begonit taşı döşeyerek güzel bir görüntüye kavuşturduk. Daha önce Zaferimilli Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve herkes tarafından çok beğenilen bu uygulamayı şimdi de Şahincili Mahallemize uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden Altınordu ilçemizin sakinlerine her alanda değer katan, hayatlarına dokunan çalışmalarımız aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu. Muhtar Sezgin Güzelordu'dan Başkan Tören'e TeşekkürAltınordu Belediyesi'nin Şahincili Mahallesi'nde yürüttüğü çok yönlü çalışmaları için Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür eden Muhtar Sezgin Güzelordu; "30 yıllık caddemize begonit taşı döşeyerek güzelleştiren Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

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