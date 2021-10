EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİNİN ALTYAPI YATIRIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR Altınordu Belediyesinin altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aşkın Tören'in göreve geldiği günden itibaren altyapıda seferberlik başlatan Altınordu Belediyesi, kentin dört bir yanındaki fiziki ömrünü tamamlamış altyapıyı yenileme ve altyapısı hiç bulunmayan bölgeleri sağlıklı altyapıya kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin her noktasında 30 aydır devam eden altyapı seferberliği ile kenti on yılların altyapı sorunlarından bir bir kurtaran Altınordu Belediyesi, bütün şehir eşit hizmet ilkesinden taviz vermeden kırsal mahallelerde de güçlü bir ulaşım ağı için kesintisiz bir mesai sürdürüyor. Modern, standardı yüksek, konforlu ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdüren ekipler Şirinevler Mahallesi'ni de sokak sokak yeniliyor. ŞİRİNEVLER ALT VE ÜSTYAPISI İLE DAHA DA ŞİRİN OLUYORŞirinevler Mahallesinde 658, 659, 660, 661, 664, 666, 736, 743, 746, 720, 723 ve 765'den oluşan 12 sokakta alt ve üstyapıyı yenileyen Altınordu Belediyesi 720, 723 ve 765 No'lu Sokaklarda sürdürdüğü altyapı çalışmalarında ise sona geldi. Karşıyaka Mahallesi 1001 ve 1005 sokaklarda da altyapı çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi bunun yanında Bucak, Zaferimilli, Güzelyalı ve Cumhuriyet Mahalleleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Altyapısı tamamlanan sokaklarda ise ara vermeden asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediliyor. BAŞKAN TÖREN "ALTYAPI SORUNLARINI ŞEHRİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"Başkan Tören, "Göreve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız tespitler ve oluşturduğumuz acil eylem planı doğrultusunda Kentimizin her noktasında başlattığımız altyapı seferberliği kesintisiz devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimizde başlattığımız değişim ve dönüşümü sürdürüyoruz. Programımız doğrultusunda öz kaynaklarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Altınordu'muzun daha modern konforlu ve yaşanabilir bir şehir olması için öncelikle altyapıyı gündemimizden çıkarmamız gerekiyor. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için merkezde ve kırsalda bütün şehir eşit hizmet anlayışı ile gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri