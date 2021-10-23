EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDESevgi? iyilikti, dostluktu, emekti, zor günde el vermekti. Tıpkı pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalarda esnafın üreticinin öğrencinin sporcunun sanatçının yani ihtiyacı olanın imdadına yetişip destek olmak gibi. Kaderimi kaderine bağladığım şehir diyerek kalbiyle mesai harcayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de büyük Altınordu sevgisini Ülke genelinde örnek proje ve çalışmalarla gösteriyor. Belediye özellikle pandemi döneminde toplumun her kesimine dokunan 15 milyon TL'lik tamamlayıcı sosyal destek paketiyle Türkiye'de büyük ses getirmişti. Kapsamlı destek paketinden işyerleri kapanan ilçe esnafına ise 1 milyon TL yaşam desteği aktarıldı. Pandemiyle mücadele devam ederken yeni normalleşme kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren işletmelerinde müşteri ağırlamaya başlayan esnaf bir yandan toparlanmaya devam ederken zor günlerinde yanlarında olan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i ve desteğini unutmuyor. Kimi çay ocağı işletiyordu, kimi kıraathane… Kimi internet Cafe... Kimi kantin... Kimi lokanta... En zor zamanlarında can suyu olan desteklerle ayakta kalmayı başaran esnaf şu anki süreçten memnun gelecekten de oldukça umutlu. Kendilerini yalnız bırakmayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e de teşekkür ediyorlar.

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