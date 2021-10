EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BAŞKAN TÖREN "MUHTARLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR"ALTINORDU'DA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ ÇEŞİTLİ PROGRAMLARLA KUTLANDI19 Ekim Muhtarlar Günü Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda muhtarlara hitap eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Güvendiğimiz, kader birliği yaptığımız, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta inandığımız en önemli makam, muhtarlık makamıdır. " dedi. Muhtarlar günü dolayısıyla ilk program Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösterisi ile sona erdi. Ardından Muhtarlar düzenlenen yemek programında bir araya geldiler. Programda konuşan Başkan Tören, tüm muhtarların gününü kutladı. Muhtarlara sağlık esenlik dileyen Başkan Tören, ahirete irtihal etmiş muhtarlarımızı da unutmadı. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Bayramlı Muhtarı Nevzat Uzunsoy ve ebedi aleme intikal etmiş tüm muhtarlara rahmet dileyen Başkan Tören konuşmasını şöyle sürdürdü: "YEREL YÖNETİMLERİN KALBİ MUHTARLARIMIZDIR"'19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı anmadan geçemeyeceğim. Özellikle 20 yıllık bu hizmet yolculuğunda yol arkadaşı refiki olarak gördüğü muhtarlarımızın sosyal ve özlük hakları ile ilgili yapmış oldukları iyileştirmeleri ve Muhtarlarımıza verdikleri değeri hepimiz biliyoruz. Güvendiğimiz, kader birliği yaptığımız, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta inandığımız en önemli makam, muhtarlık makamıdır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Muhtarlarımız ile 30 aydır beraberiz. Mahallelerimizdeki yeni doğmuş bebeğin sevincine şahit olmayanınız yoktur. Yapılan düğünün coşkusuna eşlik etmeyeniniz yok. Vefat eden insanın taziyesinde kalbi titremeyeniniz yok. Aileleri ile birlikte en önce nereye varsak hep sizin o müşfik o merhamet elinizle ama aynı zamanda her birinizin sorumluluk duygusu ile karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Ben seçimle işbaşına gelinen görevlerin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımızı yerel yönetimlerin kalbi olarak görüyorum. ""EN BÜYÜK MÜKAFAT DERDİNE DERMAN BULUNMASINA VESİLE OLDUĞUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNDEN KOPUP GELEN BİR 'ALLAH RAZI OLSUN' SÖZÜDÜR""Seçimle iş başına gelmiş bizler için en büyük mükafat, derdine derman bulunmasına vesile olduğumuz vatandaşlarımızın, gönüllerinden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' sözüdür. Bu bizim hızımız bu bizim ifademiz. Bu bizim motivasyonumuz ve moral değerlerimizi yükselten sermayesi gönül olan cümle değil midir? Şahsen sizlerin riyasetinde bu manaya muhatap olmak bu ifadeye muhatap olmak için çokça çalışıyoruz. Bu yüzden siz muhtarlarımız bizim baş tacımızsınız. ""GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ VE BÜYÜK ALTINORDU""Tarım ekonomisine dokunmak istiyoruz şehir ekonomisine dokunmak istiyoruz şehrin kimliğine dokunmak istiyoruz tasarrufumuz sadece ekonomik tasarruf değil tasarrufumuz milletimizin beklentilerinden yana tasarruflar olacak özellikle işsizlikle ilgili inisiyatifler alarak tasarrufta bulunmak istiyoruz şehrimizin daha yeşil bir kimliğe bürünmesi için tasarrufta bulunmak istiyoruz. Gençlerimizin fırsat eşitliği konusunda belediyemizin imkan kaynak ve sermayesinden hak ettiği payı alması için tasarrufta bulunmak istiyoruz. Bu şehirde bir başarı hikayesi yazılacaksa burada 92 mahallemizi nizasız fasılasız ayırt etmeksizin her birinin mahallesinin yıllarca bekleyen ihtiyaçlarına veya yeni ihtiyaçlar dolayısıyla ortaya çıkan taleplerine cevap verebilmek adına sizlere hizmet etmeye kesintisiz sizlerle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Biz güçlü ve büyük Türkiye için, güçlü ve büyük Altınordu diyoruz. Bu hedefe siz muhtarlarımızın katkısıyla ulaşacağız. Biz sizlerle güçlüyüz, Sizlerle hızlıyız, sizlerle farklıyız ve de sizlerle en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Topyekün bir kalkınma için Altınordu'muzun topyekün hareketine ihtiyaç vardır ve bunun içinde el birliğiyle, omuz omuza çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlar gününüzü tekrar tebrik ediyor, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. "KAYMAKAM KARAHAN "MUHTARLARIMIZ HAYATIN HER ALANINDA VARDIR"Programda bir konuşma yapan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan Muhtarlar gününü kutladı. Muhtarlığın 200 yıllık bir kurum olduğunun altını çizen Kaymakam Karahan "Çok önemli vazifeler muhtarlıklarımıza verilmiş durumdadır. Muhtarlarımız hayatın her alanında vardır ve bizlerle çalışmaktadır. Kanun gücü bizlerle birlikte temsil edilmektedir. Sizlerden gelen talepler tavsiyeler ve uyarılarla bizlerde yaşadığımız ya da göremediğimiz eksiklikleri birlikte gidermeye çalışmaktayız. Bazen bir yerde yardıma muhtaç olan bir yaşlı teyzemize sizlerle birlikte koşturuyoruz. Bazen bir hastamıza sizlerle birlikte koşturuyoruz. Yatırımlar noktasında sizlerle birlikte koşturuyoruz. Sizlerden aldığımız uyarılarla sizlerden aldığımız ihtiyaç ve talepler doğrultusunda bizlerde memleketimizin her köşesine ulaşmaya gayret ediyoruz. Hep birlikte sizlerin talepleri doğrultusunda en uzak noktadaki vatandaşımızın en iyi hizmete ulaşması noktasında gayret gösteriyoruz. Varlık sebebimiz vatandaşın ihtiyaçlarına koşmak yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek. Sizlerin 19 Ekim muhtarla günü kutluyorum ailelerinize mahallerinize selam ediyorum. " şeklinde konuştu. Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Kumbaşı Muhtarı Nevin Gül ve Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Subaşı Muhtarı Merve Karakaya birer konuşma yaparak Muhtarlar Gününü kutladılar. Program çiçek takdimi ile sona erdi.

