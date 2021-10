EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BAŞKAN TÖREN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s. a. v) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde onu anmaktan ziyade anlamanın önemine vurgu yapan Başkan Tören, Mevlid Kandilinin İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Mevlid Kandili'nin Peygamber efendimizin evrensel mesajlarının üzerinde yeniden düşünülmesi ve hayatlarımıza aksettirilmesi adına bir fırsat olduğunu da dile getiren Başkan Tören, mesajında şu ifadelere yer verdi: "lemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s. a. v) dünyaya teşriflerinin yıldönümünü idrak ediyoruz. Sevgi ve imanı; kardeşliğin birliğin beraberliğin ve toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin şahsında toplandığı hak ve hakikatin temsilcisi kutlu bir elçidir. Bizler, Peygamberimizin temsilcisi olduğu iyilik ve merhamet medeniyetinin varisleri olarak şehrimizi 'sevgi ve merhamet şehri Altınordu' olarak tasvir ediyor yaratılmış her canı kendimize emanet kabul eden bir anlayışla şehrimize, insanımıza ve bu şehirde yaşayan her cana hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnsan onurunu her şeyin üstünde tutan inancımızın ve kadim geleneğimizin bir gereği olarak da sadece hizmeti yeterli görmüyor hizmetle birlikte insana hürmeti de kendimize bir sorumluluk kabul ediyoruz. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak, onu anlamak; güzel ahlakı, kardeşliği, vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, başkalarının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu dolayısıyla gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. Bu inanç ve kararlılıkla 'adalet ve kardeşlik' temeli üzerine kurulu yönetim anlayışıyla 'önce insan' diyerek, bu şehrin hiçbir ferdini ötekileştirmeden ayrımsız kucaklayıcı ve kapsayıcı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu kutlu gecenin şehrimiz ülkemiz ve insanlık için sağlık ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. "

