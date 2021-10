EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELER İÇİN ALTERNATİF YENİ BİR CAZİBE ALANI OLACAKHEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELER İÇİN ALTERNATİF YENİ BİR CAZİBE ALANI OLACAKALTINORDU BELEDİYESİ TRAFİK EĞİTİM PARKI DA HİZMETE HAZIRÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİMİZ BU PARKI ÇOK SEVECEKLER Altınordu Belediyesinin ilimize ve tüm bölgeye hizmet verecek Trafik Eğitim Parkı şehrin ve bölgenin ihtiyaçları gözetilerek çocukların ve gençlerin hem öğrenecekleri hem de eğlenebilecekleri ziyaret edenlerin ise hizmet alabilecekleri kültürel ve sportif etkinliklerde de bulunabilecekleri çok fonksiyonel hale getirildi. Altınordu Belediyesinin çocuklarda, öğrencilerde trafik kültürü ve bilinci oluşturmak ve aynı zamanda aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri alternatif bir alan ortaya çıkarmak amacıyla Durugöl Mahallesinde yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı kısa süre sonra hizmete sunulacak. ÇOCUKLAR TRAFİĞİN TÜM ETAPLARINI UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖĞRENECEKLERMülkiyeti Altınordu Belediyesine ait 5. 152 m2'lik alan üzerinde oluşturulan Trafik Eğitim Parkında okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı bulabilecekler. Trafik Eğitim Parkında, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını yaşatacak, uygulamalı trafik eğitimlerinin alınabileceği yaya geçidi, temsili demiryolu geçidi, döner kavşak, tırmanma şeridi, tünel, trafik sinyalizasyon sistemi, uyarı ışıkları, 276 adet minimalize edilmiş trafik işareti levhaları ve trafik eğitim sistemleri yer alıyor. Temsili Hastane, Polis noktası ve Yakıt istasyonunun da yer aldığı parkta Şarjlı araç trafik eğitim alanı da bulunuyor. ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK HEM DE AİLELERİ İLE BİRLİKTE HOŞÇA VAKİT GEÇİRECEKLERProjeye çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyun alanlarının yanında sportif ve kültürel etkinlik sahaları da ekleyen Altınordu Belediyesi, Trafik Eğitim Parkını çocuklar ve aileler için bir cazibe merkezine dönüştürdü. Trafik Eğitim Parkında mevcut olan çocuk oyun alanlarına eklenen Labirent oyun alanı, Satranç oyun alanı çocukların öğrenirken eğlenmelerini de sağlayacak. Yine parkta bulunan Sinema, Sinema Kafe, Menekşe Kafe Restoran hem çocuklara hem de ziyaretçilere hizmet verecek. Bisiklet yolları ve yeşil alanlarının yanında içerisinde bulunan yapılarla her türlü ihtiyacın düşünüldüğü Trafik Eğitim Parkı trafik konusunda farkındalık oluştururken şehrin alternatif bir dinlence ve nefes alma mekanı da olacak. BAŞKAN TÖREN "PARKIMIZDA EĞİTSEL KÜLTÜREL VE SPORTİF AKTİVİTELERİ BİR ARADA SUNACAĞIZ"Her şey çocuklarımız ve Altınordu'muz için" diyen Başkan Tören, "çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğitilmesi amacıyla oluşturduğumuz parkımızda aynı zamanda anne ve babalar ile ailece hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam hazırladık. Trafik güvenliği için çocuklarımızın doğru alışkanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve yayalar olarak yetişmesinde, Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın çok etkili olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Trafik Eğitim Parkı'nı kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarını aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Yapımını tamamlamış olduğumuz Trafik Eğitim Parkı'mızı, çok fonksiyonel hale getirdik. Bu eğitim merkezi, çocuklarımıza, öğrencilerimize, halkımıza güzel bir hizmet verecektir. Parkımızın hem çocuklarımız hem de aileleri ile birlikte ziyaretçilerimiz için alternatif yeni bir cazibe merkezine dönüşeceğine inanıyorum. Çocuklarımıza, ailelerimize şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

