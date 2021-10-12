EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - 'ALTINORDU BELEDİYESİ HAZIR GİYİM UYGULAMALARI MERKEZİ' HİZMETE HAZIRTEKSTİL SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ İHTİYACI OLAN VASIFLI İŞGÜCÜ BU MERKEZDE YETİŞTİRİLECEKALTINORDU BELEDİYESİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARIYLA ŞEHİR TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYORKALKINMADA ORDU MODELİ İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYORBaşkan Aşkın Tören öncülüğünde 30 aydır kesintisiz bir mesai veren Altınordu Belediyesi bir taraftan şehrin alt ve üst yapısını baştan başa yenilerken diğer taraftan da en büyük sosyal yönlü sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm üretmek üzere istihdam alt yapısını oluşturacak çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün tekstil üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehirde hizmete hazır hale gelen "Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi" tekstil sektörü için adeta bir okul işlevi üstlenecek. Altınordu Kaymakamlığı'nın da paydaşlarından biri olduğu proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliği ve Altınordu Belediyesi eş finansmanı desteği ile uygulanıyor. HAZIR GİYİM UYGULAMALARI MERKEZİ KADINLARA VE GENÇLERE PİYASADA EN ÇOK ARANAN MESLEKLERİ ÖĞRETECEK Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Altınordu'nun gelecek yıllarını planlayabilmek adına stratejiler geliştiren Altınordu Belediyesi bu projesiyle hem tekstil sektörünün çok önemli bir açığını kapatacak hem de gençleri ve kadınları meslek sahibi yapacak. Altınordu Belediyesi Karacaömer mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan atıl tesisi ekonomiye ve şehre kazandırarak tekstil sektörü için bir eğitim atölyesi haline getirdi. Son dönemde artan tekstil kümelenmeleri ile tekstil üssü olma yolunda hızla ilerleyen ilimizde sektörün en öneli ihtiyacı olan vasıflı işgücünü Altınordu Belediyesi bu merkezde yetiştirecek. Bir okul, bir eğitim merkezi gibi çalışacak olan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulama Merkezi İşgücü araştırma piyasası raporuna göre temininde güçlük çekilen meslek grubunun başında gelen ve Ordu ilinde en çok aranan nitelikli işçi kategorisinde birinci sırada yer alan "Dikiş Makinesi Operatörü" yetiştirecek. Altınordu Belediyesi yetiştireceği kalifiye işgücü ile sektörel bazda şehri hem tekstil yatırımcıları için bir cazibe merkezine dönüştürecek hem de kadın ve genç istihdamına katkı sağlayacak. Önümüzdeki günlerde Altınordu'nun Tekstil Kenti iddiasını güçlendirecek ve şehirde büyük heyecan yaratacak istihdam alanındaki vizyon projelerinden biri olan "Altınordu Tekstil Park" projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye aracılığıyla ortaya konacak istihdam odaklı yerel bir kalkınma modelini oluşturacaklarını ifade etti. "Projemizin başarısının ve Tekstil Kümelenmesinde de merkez olma iddiamızın altyapısını oluşturuyoruz" şeklinde konuşan Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Her ne kadar şehrimizin coğrafi ve fiziki özellikleri ile sosyal dokusu ve kültürel yapısının sağladığı avantajlar yatırımcı için bir cazibe oluştursa da yatırımcıların olmazsa olmaz taleplerinden biri olan nitelikli işgücü eksikliği bir handikap olarak önümüzde adeta bir set oluşturmaktadır. Daha önce çeşitli vesilelerle dile getirdiğim gibi gerek Belediye başkanı olarak şahsım gerekse Belediye olarak kurumsal anlayışımız bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak gayesindeyiz. ""TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN HEM YATIRIMCI TEMİN ETMEYE HEM ÜRETİM ALANLARINI ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ""İstihdam odaklı yerel kalkınma modelimiz; gençlerin bugün için işgücüne katılımlarını, işe ve işyerine uyumlarını sağlarken aynı zamanda geleceğe de hazırlamak ve neticede mesleksiz tek bir genç dahi bırakmamak üzerinedir. Bu anlayışımız doğrultusunda nitelikli işgücü açığını kapatmak için tüm aşamaları planladık. Mesleki eğitimin teorik kısmını 'Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi"nde İŞKUR, Üniversite ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirirken, pratik eğitimleri ise Karacaömer'de bulunan "Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi" inde vereceğiz. Bu merkezimizde pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin işe ve işyerine uyumunu ise atölyemizin hemen bitişiğinde faaliyette bulunacak işletmede pekiştireceğiz ve böylece tekstil piyasasında aranan nitelikli işgücü ihtiyacını temin etmiş olacağız. Sanayinin gelişmesine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sunmak adına hedef alanlarımızdan biri olan tekstil sektörü için hem yatırımcı temin etmeye hem üretim alanlarını altyapı ve üstyapısıyla oluşturmaya hem de ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü teorik ve pratik eğitimlerle artırmaya şehrimizi tarımda ticarette turizmde teknolojide ve diğer alanlarda olduğu gibi tekstil sektöründe de bir çekim merkezi yatırımcıların bir tercih noktası haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye binamızda kurduğumuz "Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi", Karacaömer'de faaliyete hazır hale getirdiğimiz "Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi" ve gelecek yıl hizmete alacağımız "Altınordu Tekstil Parkı" inşallah bu sözlerimizin ispatı olacak. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri