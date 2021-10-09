EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ORDU'NUN ÇÖPLÜĞÜNDEN ARTIK LAVANTA KOKULARI YÜKSELİYORŞEHRİMİZ YEPYENİ BİR ALTERNATİF CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ DAHA KAZANIYORBAŞKAN TÖREN "EKOLOJİ İLE EKONOMİYİ BİRLEŞTİRDİK"Durugöl Mahallesinde kıyı kenar çizgisine sıfır konumda olan ve uzun süre Ordu'nun vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan 17 dönümlük araziden artık lavanta kokuları yükseliyor. Karadeniz'in kıyısında mor çiçeklerle bezeli gün batımının sıcak renklerine kavuşan Altınordu'nun lavanta tarlasında ilk hasat yapıldı. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa, yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'nde yer alan 17 dönümlük arazi üzerinde bulunan eski vahşi çöp depolama alanını lavanta tarlasına dönüştürerek hem doğaya hem de ekonomiye kazandırdı. ALTINORDU'NUN LAVANTA TARLASINDA İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİBaşkan Aşkın Tören'in talimatları doğrultusunda Altınordu Belediyesi tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma ile Nisan ayında Başkan Aşkın Tören'in de katıldığı etkinlikle toprakla buluşturulan 15 bin lavantanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik özelliği ile büyük ilgi ve beğeni toplayan aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bir bitki olan arazilerin mor bereketi Lavanta kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyorEKOLOJİYE DE EKONOMİYE DE DEĞER KATACAKKıyıya yakınlığı ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyan proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tören, "Yakın zamana kadar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Durugöl mahallemizdeki bu bölge rehabilite edildikten sonra çevreye zarar vermeyecek bir hale getirildi. 17 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz lavanta tarlası ekoloji ile ekonominin birleştiği yer olacak. 15. 000 lavantanın toprakla buluştuğu bu alanda yeni istihdam sahaları yaratmayı, turizmi güçlendirmeyi ve alternatif gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında çevre düzenlemesi ve estetiği ile şehrimizin turizm cazibe ve çekim merkezlerinden biri olacak. Lavanta bahçelerinin görsel güzelliği turizmde katma değer yaratırken, bu bahçelerde lavanta balı da üretebiliyor. Projemiz bu yönüyle de arıcılık alanında ayrıca bir katma değer oluşturacak. Çevre dostu düzenlemeyle atıl durumdaki bu araziyi şehrimize kazandırmanın yanında gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle birlikte istihdama yönelik her alanda adımlarımızı da atmaya devam ediyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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