Evde korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evde korkutan yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan Serdal Özdemir'e ait müstakil evde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, binanın çatısında bulunan elektrik tellerine de sıçradı. Yangın alanına gelen TREDAŞ yetkilileri tarafından evin elektriği kesildi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme çalışmalarında, yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yanan evde maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE

Evde korkutan yangın

Evde korkutan yangın

Evde korkutan yangın

Evde korkutan yangın

Evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:37:24. #1.12#