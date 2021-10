EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'da yaşayan 3 çocuk annesi Melike Erdil (44) 3 yıl önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Yaşadığı zorlu dönemi atlatmak için evde dikiş dikmeye başlayan Erdil, kısa sürede kendi işinin patronu oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Melike Erdil, 3 yıl önce sorun yaşadığı eşiyle boşanma aşamasına geldi. Eşinin evi terk etmesinden sonra ilaç tedavisi görmeye başlayan Erdil, yaşadığı stresi atlatabilmek için evde dikiş dikmeye başladı. Erdil, evde dikiş dikerek sorunlarından uzaklaştığını fark etti. Çalışan kızının desteği ve kendi birikimiyle dikiş makinesi alan Erdil, işlerini kısa sürede büyüttü. Vergi muafiyet belgesi de alarak, ürettiği minder, runner, masa örtüsü, supla, kırlent, perde gibi ürünleri internet üzerinden satışa sunan Erdil kendi işinin patronu oldu.

'GURURLUYUM'

Ürünlerine gösterilen ilginin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Erdil, 3 yıl önce ilaç kullanmaya başladım. Bu stresten kurtulmak için evde dikiş ve nakış işleri yapmaya başladım. Çevremizde yaptığım ürünleri görenler beğenisini sunarak ilgi göstermeye başladı. Bunun üzerine ürünlerimi satma kararı aldım. Vergi muafiyet belgesi alarak, sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerimi fotoğraflayıp paylaşmaya başladım ve internetten satmaya başladım. Yaklaşık 8 ay önce bana iyi geldiği için yaptığım ürünlere talebin bu şekilde yoğun olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi. Şu an ilgi çok güzel. Müşterilerimin isteğine göre minder, runner, masa örtüsü, supla, kırlent, perde üretiyorum. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Hatta talep çok olduğu için şu an ürünleri yetişmekte zorlanıyorum. Ekonomik özgürlüğümü kazandım. 3 çocuğuma bakıyor, evimi geçindiriyorum. Bu bana gurur veriyor diye konuştu.