Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü.

Yangın, Efeler Mahallesi 1479 sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın son katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz T.'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Apartman sakinleri panikledi

Bir anda apartmanı saran koku ve evden yükselen alevler apartman sakinlerini panikletti. Panikle kendilerini dışarıya atan apartman sakinleri ile olayı haber alır almaz evlerine geri dönen ev sahibi aile itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi

Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi

 Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Mithat Sancar Binali Yıldırım
Magazin Gazeteler Ezgi Mola Bülent Ersoy
Spor Ferdi Kadıoğlu Marcao Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ömer Fatih Sayan Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:09:44. #1.11#