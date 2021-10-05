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Evde 581 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evde 581 litre sahte içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de evinde sahte içki ürettiği tespit edilen N.U., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de evinde sahte içki ürettiği tespit edilen N.U., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 581 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan N.U.'nun evinin bir bölümüne kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma, N.U.'yu suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda kaynatma kazanı, soğutma kabı, bidonlar ve şişelerde 581 litre sahte içki ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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