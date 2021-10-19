Evcil Hayvan Satış Eğitim Programı tamamlandı

KIRIKKALE (Bültenler) - 12 KATILIMCIYA SERTİFİKA VERİLDİ

İlimizde mevcut olan ve açılacak olan evcil hayvan satış ticarethanesi açacak olan vatandaşlarımıza Belediyemiz tarafından eğitim veriliyor. Satış yerlerinin ruhsatlandırma aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmelik şartı olan 'Ev ve Süs Hayvanları satan kişilere yönelik sertifikalı eğitim programı' kapsamında 12 katılımcıya eğitim verildi.

BARINAK ÇALIŞMALARINA KATILDILAR

Veteriner Hekim Yunus Emre Özdemir ve Veteriner Hekim Özder Selim Yılmaz tarafından 12 katılıcıya 3 gün boyunca verilen eğitim programı tamamlandı. Katılan vatandaşlar aynı zamanda Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekibi ile sokak hayvanları beslenme çalışmalarına da katıldı.

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