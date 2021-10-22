Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar 'El Emeği Festivali'nde

Eyüpsultan Belediyesi, El Emeği Ürünleri Festivali'nin 4'üncüsünü düzenledi. Evini geçindirmek amacı ile kendi evlerinde ürettikleri ürünleri satan ev hanımları, bu festivalde ürünlerini satmak amacı ile bir araya geldi.

Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan El Emeği Ürünleri Festivali bugün başladı. 22 ve 23 Ekim 2021 tarihlerinde 11.00 – 19.00 saatleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde gerçekleştirilecek olan festivalin ilk gününe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "'El emeği kazanca dönüşüyor' sloganımızla festivalimizi başlattık. Toplam 96 kadın vatandaşımız kendi elleriyle ürettikleri ürünleri burada satacak. Daha önce de girişimciliği destekleyeceğimizi söylemiştik. Bu festivalleri her ay yapmaya çalışacağız. Ekonomiye ve kadınların evlerine katkısı açısından bu tür organizasyonlar önemli" açıklamasını yaptı. Festivalde örme yelek, patik, el yapımı çocuk oyuncakları, takı, doğal yiyecek ve kimsesiz çocukların yaptığı tablolar yer aldı.

KAZANDIĞI PARAYLA KIZI TEDAVİ OLUYOR

Kızının kanser hastası olduğunu belirten 73 yaşındaki ev hanımı Rahmiye Atar ise kızının yelek ördüğünü söyledi. Ördükleri yelekleri festivallerde ve belediyenin sağladığı dükkanlarda sattıklarını vurgulayan Atar, "Kazandığımız parayı kızımın tedavisine ayırıyoruz. Belediyemize bize böyle imkan sunduğu için teşekkür ederiz" dedi.

"HEM SOSYALLEŞİYOR HEM PARA KAZANIYORUZ"

Festivalde el emeğiyle yaptığı çantaları satan 51 yaşındaki ev hanımı Ergül Nesil," Evde örerek 2 yıldır çanta yapıyorum. Emekli olduğumda boş kalmamak için böyle bir şey yapma kararı aldım. Satış yapıp eve katkıda bulunuyoruz. Belediyenin sağladığı dükkanlarda satış da yapıyoruz. Bu tür festivaller ev hanımları için çok faydalı. Hem sosyalleşiyoruz hem de kendimiz üretip satıyoruz. El emeği ürünlerimin satılması bana çok keyif veriyor" diye konuştu.

Festivalde doğal yiyecek ürünlerden reçel, zeytinyağı, erişte ve kurabiye gibi ürünlerini satan 38 yaşındaki Ayşen Cömert ise "Çanakkaleliyim, orada yazın kendi emeğimle doğadan topladığım malzemelerle yiyecek ürünler yapıyorum. Ürünlerimin hepsi doğal ve köyden gelme. Ben her zaman doğal besleniyorum. İstanbul'da insanlar sağlıklı beslenemiyor. Bu yüzden ben de insanlara doğal yemek anlayışını yaymak istedim" şeklinde konuştu.