Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü

Habermetre - Haberler | Toplum
Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü

Eurostars-3 Programı'nın ilk çağrısı açılmıştır.

Eurostars-3 Programı'nın ilk çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında, Türkiye'den ve bir Eurostars üye ülkesinden en az birer ortağın katılımıyla, KOBİ'lerin önderliğinde, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Eurostars, Eureka'nın Avrupa Komisyonu ortaklığıyla oluşturduğu destek mekanizmalarından birisidir. Temel olarak, KOBİ'lerin yenilikçi uluslararası işbirliği projelerini teşvik ederek Ar-Ge yenilik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 2021-2027 yılları arasında yürütülmesi planlanan Eurostars-3 Programı'nın tanıtımına yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Eureka Sekretaryası Başkanı Sayın Brit HELLE'nin katılımlarıyla, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10: 30'da çevrim içi bir bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlikte, Eurostars-3 Programı'nın genel özellikleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca, Eurostars-3 Programı kapsamında kullanılacak yeni ulusal destek programı olan "TÜBİTAK 1709 Yenilik Destek Programı" tanıtılacaktır. İlgilenen tüm KOBİ, büyük işletme, TTO, üniversite ve araştırma kurumu temsilcileri etkinliğe davetlidir.

Etkinliğe katılım için 11 Ekim 2021 saat 18: 00'e kadar kayıt yapılması zorunludur. Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Programı için lütfen tıklayınız.

Eurostars hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Muslera Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:39:48. #1.17#