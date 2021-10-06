Eurostars-3 Çevrim İçi Bilgi Günü

Eurostars-3 Programı'nın ilk çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında, Türkiye'den ve bir Eurostars üye ülkesinden en az birer ortağın katılımıyla, KOBİ'lerin önderliğinde, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Eurostars, Eureka'nın Avrupa Komisyonu ortaklığıyla oluşturduğu destek mekanizmalarından birisidir. Temel olarak, KOBİ'lerin yenilikçi uluslararası işbirliği projelerini teşvik ederek Ar-Ge yenilik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 2021-2027 yılları arasında yürütülmesi planlanan Eurostars-3 Programı'nın tanıtımına yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Eureka Sekretaryası Başkanı Sayın Brit HELLE'nin katılımlarıyla, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10: 30'da çevrim içi bir bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlikte, Eurostars-3 Programı'nın genel özellikleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca, Eurostars-3 Programı kapsamında kullanılacak yeni ulusal destek programı olan "TÜBİTAK 1709 Yenilik Destek Programı" tanıtılacaktır. İlgilenen tüm KOBİ, büyük işletme, TTO, üniversite ve araştırma kurumu temsilcileri etkinliğe davetlidir.

Etkinliğe katılım için 11 Ekim 2021 saat 18: 00'e kadar kayıt yapılması zorunludur. Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Programı için lütfen tıklayınız.

Eurostars hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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