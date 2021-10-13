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EÜ Çeşme Turizm Fakültesinde yeni öğretim yılı, törenle başladı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
EÜ Çeşme Turizm Fakültesinde yeni öğretim yılı, törenle başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesinde 2021-2022 öğretim yılı, açılış töreni gerçekleştirildi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesinde 2021-2022 öğretim yılı, açılış töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılış programı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ders verdi.

Büyükelçi Köprülü, "KKTC'ye Uygulanan Haksız İzolasyon ve Ülke Turizmine Etkileri" başlıklı açılış dersinde, Türkiye ile turizm alanında iş birliğinin önemine değindi.

Turizm diplomasisinin KKTC'nin uluslararası tanınırlığında büyük önemi olduğuna işaret eden Köprülü, Türkiye'nin de desteği ile haksız izolasyonun aşılmasında, turizm diplomasisinin belirleyici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karamustafa, "Turizmde Yeni Trendler" başlıklı dersinde, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmada, turizm fakültesi öğrencilerine büyük görev düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Budak, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek katkılarından ötürü konuklara teşekkür etti.

Çeşme Turizm Fakültesi ile KKTC Büyükelçiliği arasında, turizm diplomasisi faaliyetleri ile ilgili iş birliği yapılması kararı alındı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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