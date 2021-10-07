ERZİNCAN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi tarafından 01. 10. 2021 tarihinde saat 20. 00'da, aday öğretmenlere ve eTwinning projelerine yeni başlayan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sayın Aziz GÜN'ün katılımlarıyla, eTwinning İl Koordinatörü Meryem ÇELEBİ tarafından yapıldı. ÇELEBİ, Erzincan'ın son yıllarda eTwinning çalışmalarında büyük bir ivme kazandığını söyledi.

300 öğretmen ve idarecinin katıldığı toplantıda, eTwinning yeni kayıtlar, portalın tanıtımı ve proje oluşturma konuları üzerinde durulduğu toplantı, Aziz GÜN'ün Erzincan'da eTwinning portalına Erzincan'daki ilginin artarak devam etmesi temennisiyle tamamlandı.

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