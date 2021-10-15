eTwinning Azerbaycan-Türkiye İrtibat Semineri Gerçekleştirildi

Seminerin açış konuşmaları Azerbaycan Tahsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdaresinin Reisi Vüsal XANLAROV, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK, Azerbaycan Şehir İdaresi Müdürü Mihriban Valiyeva ve eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih DÖĞER tarafından yapıldı. Seminerde konuşmacılar, genel olarak eğitimde teknolojinin önemine vurgu yaparak Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı dili paylaşan dost ve kardeş iki ülke olduğunu, bu iki ülkenin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yapmasını, öğretmenlerin birlikte çalışmaları ve projeler geliştirmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Seminerin kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'dan eTwinning Projesi yapan öğretmenlerin bir araya gelerek, okul ortaklıkları oluşturmaları, projeler yapmaları ve mesleki gelişimine katkı sağlamaları amaçlandı. Diğer taraftan; dijital eğitimin öneminin kavranması ve eğitimde etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak atölye ve oturumlar gerçekleştirildi. Programda ayrıca, Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği kapsamında Bakü Türk Anadolu Lisesi ziyaret edilerek, Eğitim Müşaviri Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ ve okul müdüründen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

Söz konusu seminere geçtiğimiz yıllarda başarılı projelerde yer alarak Avrupa Kalite Etiketi almış öğretmenler ve bakanlıkta bu faaliyetten sorumlu Ulusal Destek Servisi görevlileri olmak üzere 38 öğretmen Türkiye'den 38 başarılı öğretmen de Azerbaycan'dan katılım sağladı. Seminer programında Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon, Web 2. 0 araçları, Eğitim ve Teknoloji Kullanımı, eTwinning Mesleki Gelişim, İyi Proje Örnekleri, Projelerde Sonuç, Etki ve Belgeleme konularında sunumlar yapıldı. Seminer sonunda tüm katılımcı öğretmenlerin bir araya gelmesiyle 33 proje açıldı. Katılımcılara seminer teması olan "Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon" ile ilgili eğitimler verildi.

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