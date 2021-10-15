eTwinning Azerbaycan-Türkiye İrtibat Semineri Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

eTwinning Azerbaycan-Türkiye İrtibat Semineri Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
eTwinning Azerbaycan-Türkiye İrtibat Semineri Gerçekleştirildi

Seminerin açış konuşmaları Azerbaycan Tahsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdaresinin Reisi Vüsal XANLAROV, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M.

Seminerin açış konuşmaları Azerbaycan Tahsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdaresinin Reisi Vüsal XANLAROV, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK, Azerbaycan Şehir İdaresi Müdürü Mihriban Valiyeva ve eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih DÖĞER tarafından yapıldı. Seminerde konuşmacılar, genel olarak eğitimde teknolojinin önemine vurgu yaparak Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı dili paylaşan dost ve kardeş iki ülke olduğunu, bu iki ülkenin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yapmasını, öğretmenlerin birlikte çalışmaları ve projeler geliştirmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Seminerin kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'dan eTwinning Projesi yapan öğretmenlerin bir araya gelerek, okul ortaklıkları oluşturmaları, projeler yapmaları ve mesleki gelişimine katkı sağlamaları amaçlandı. Diğer taraftan; dijital eğitimin öneminin kavranması ve eğitimde etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak atölye ve oturumlar gerçekleştirildi. Programda ayrıca, Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği kapsamında Bakü Türk Anadolu Lisesi ziyaret edilerek, Eğitim Müşaviri Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ ve okul müdüründen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

Söz konusu seminere geçtiğimiz yıllarda başarılı projelerde yer alarak Avrupa Kalite Etiketi almış öğretmenler ve bakanlıkta bu faaliyetten sorumlu Ulusal Destek Servisi görevlileri olmak üzere 38 öğretmen Türkiye'den 38 başarılı öğretmen de Azerbaycan'dan katılım sağladı. Seminer programında Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon, Web 2. 0 araçları, Eğitim ve Teknoloji Kullanımı, eTwinning Mesleki Gelişim, İyi Proje Örnekleri, Projelerde Sonuç, Etki ve Belgeleme konularında sunumlar yapıldı. Seminer sonunda tüm katılımcı öğretmenlerin bir araya gelmesiyle 33 proje açıldı. Katılımcılara seminer teması olan "Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon" ile ilgili eğitimler verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İsmet Uçma Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Tamer Karadağlı
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: eTwinning Azerbaycan-Türkiye İrtibat Semineri Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 22:02:18. #1.12#