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Etkinlik: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

Habermetre - Haberler | Toplum
Etkinlik: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ??30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe yüzlerce sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.

BEYOĞLU, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ??

30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe yüzlerce sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.

Etkinliklerle ilgili bilgi için görsele tıklayınız:

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