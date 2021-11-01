Etkinlik: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ??30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe yüzlerce sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.
BEYOĞLU, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ??
30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe yüzlerce sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.
Etkinliklerle ilgili bilgi için görsele tıklayınız:
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