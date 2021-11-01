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Etkinlik: Atatürk Kültür Merkezi

Habermetre - Haberler | Toplum
Etkinlik: Atatürk Kültür Merkezi

Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de sanat belleğinde iz bırakan İstanbul AKM, önceki mimarisine selam gönderen yeni yüzüyle büyük bir heyecanla, kapılarını sanatseverlere açtı.

İSTANBUL (Habermetre) - Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de sanat belleğinde iz bırakan İstanbul Akm, önceki mimarisine selam gönderen yeni yüzüyle büyük bir heyecanla, kapılarını sanatseverlere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul'daki sanat birimlerinin, yerleşik kurum olarak yer alacağı İstanbul AKM, gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanmış 2040 kişilik Opera Salonu, 802 kişilik Tiyatro Salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon'u ile yıl boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Etkinliklerle ilgili detaylar için görsele tıklayınız:

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