Etiyopya, TPLF'nin askeri malzeme bakım merkezine hava saldırısı yaptı

ORDU (AA) - ADDİS Etiyopya ordusu, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait askeri ekipman bakım merkezine hava saldırısı düzenledi.

Etiyopya İletişim Ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, hava saldırısının, ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bugün ordu, TPLF teröristlerine ait bir askeri teçhizat merkezini daha imha etti." ifadesi kullanıldı.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), geçen haftaki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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