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Etiyopya, TPLF'nin askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya, TPLF'nin askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi

ADDİS Etiyopya ordusu, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi.

ORDU (AA) - ADDİS Etiyopya ordusu, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi.

Etiyopya FANA televizyonunun haberine göre, hava saldırısı ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrinde yapıldı.

Hava saldırısı sonucunda Mekelle'nin Agulae bölgesinde TPLF'ye ait bir askeri eğitim merkezi imha edildi.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), bazı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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