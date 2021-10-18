Etiyopya ordusunun Tigray'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Haberler
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Etiyopya ordusunun Tigray'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Etiyopya ordusunun Tigray'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Etiyopya ordusunun Tigray bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 3 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Etiyopya ordusunun Tigray bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 3 kişinin öldüğü öne sürüldü.

İki insani yardım çalışanı, ordunun Mekele'de hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ordu yetkilileri, saldırıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mekele sakinlerinden Kindeya Gebrehiwot, Associated Press'e yaptığı açıklamada, pazar yerinin bombalandığını kaydederek, çok sayıda kişinin yaralandığını iddia etti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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