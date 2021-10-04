Etiyopya'nın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği 7 BM çalışanı ülkeden ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği 7 BM çalışanı ülkeden ayrıldı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Etiyopya'nın

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya hükümetinin, iç işlerine karışmakla suçladığı ve "istenmeyen kişi" ilan ettiği 7 personelinin, güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya hükümetinin, iç işlerine karışmakla suçladığı ve "istenmeyen kişi" ilan ettiği 7 personelinin, güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Etiyopya hükümetinin ülkeden kovduğu ve 72 saat süre verdiği BM insani yardım çalışanlarının, güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını söyledi.

7 BM çalışanının da şu anda Etiyopya'da olmadığını belirten Haq, Etiyopya hükümetinin BM çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etme kararının ise yasal olmadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i arayarak, "istenmeyen kişi ilan etme" doktrininin ülke olmadığı için BM personeline uygulanamayacağını bildirmiş ve söz konusu karardan geri adım atılması çağrısında bulunmuştu.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrasında karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a, güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
Kremlin'den Pandora Belgeleri açıklaması

Kremlin'den Pandora Belgeleri açıklaması

 Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Oğuzhan Özyakup Marcao Muslera Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Etiyopya'nın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği 7 BM çalışanı ülkeden ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 23:15:12. #1.17#