Etiyopya'da Tigraylı isyancıların saldırdığı Amhara eyaletinde OHAL edildi

Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin saldırı düzenlediği Amhara eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Addis Standart gazetesinin haberine göre Amhara Eyalet Konseyi, çatışmaların artması sonrası 9 maddelik OHAL kararnamesi açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında Amhara eyaleti genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Eyaletteki güvenlik sorunun artması nedeniyle resmi kurumların faaliyetleri askıya alındı.

Ayrıca tüm resmi araçların acil durumlarda kullanılmak üzere tek bir yerde toplanması kararı alındığı, özel araçların da ihtiyaç halinde kullanılabileceği kaydedildi.

Halka organize bir şekilde cepheye gidilmesi çağrısı yapılırken bu karara karşı çıkılması halinde yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Tüm özel ve devlete ait silahların çatışmalarda kullanılacağı, yerel saatle 22.00'den sonra ise sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), bazı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Haberi Kaydet