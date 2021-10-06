Etiyopya Başbakanı Ahmed, yeni kabinesini kurdu - Haberler
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Etiyopya Başbakanı Ahmed, yeni kabinesini kurdu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya Başbakanı Ahmed, yeni kabinesini kurdu

ADDİS Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Abiy Ahmed, yeni kabinesini kurdu.

ADDİS Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Abiy Ahmed, yeni kabinesini kurdu.

Yeni kabine için 6'sı kadın 22 bakanın atamasını yapan? Başbakan Ahmed, muhalefetteki EZEMA Partisi, Oromo Kurtuluş Cephesi ve Amhara Ulusal Hareketinden 3 kişiyi de bakan olarak görevlendirdi.

EZEMA'nın kurucusu ve mevcut lideri Berhanu Nega, eğitim bakanı, daha önce Tigray geçici hükümetinin başkanı olarak görev yapan Abraham Belay ise savunma bakanı olarak atandı.

Başbakan Ahmed, yeni kabine üyelerini etnik bölünmeden uzak durmaya ve birlik için mücadele etmeye çağırdı.

Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimleri kazanmıştı.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile ???????iki özel şehir yönetiminden oluşuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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