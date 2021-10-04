Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yemin ederek görevine başladı - Haberler
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yemin ederek görevine başladı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yemin ederek görevine başladı

ADDİS Güvenlik güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Etiyopya'da hazirandaki genel seçimleri kazanan Başbakan Abiy Ahmed'in yemin ederek görevine başladığı bildirildi.

ADDİS Güvenlik güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Etiyopya'da hazirandaki genel seçimleri kazanan Başbakan Abiy Ahmed'in yemin ederek görevine başladığı bildirildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek.

Başbakan Ahmed'in yemin törenine Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de katıldı.

Ahmed'in tek rakibi olan EZEMA Partisi ise seçim sonuçlarını kabul ettiklerini ve hükümetle çalışacaklarını açıkladı.

Başbakan Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimleri kazanmıştı.

Başbakan Ahmed'in ilk sınavı

Seçimler, koltuğuna seçim kazanmadan oturan ve barışçıl bir seçim sözü veren Başbakan Ahmed'in ilk büyük sınavı olarak da görülüyordu.

Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunun başına 2018'de geçen Abiy Ahmed, daha sonra koalisyonu lağvederek Refah Partisini kurmuştu.

EPRDF'deki 4 güçlü partiden biri olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Ahmed'in yeni partisine katılmaması ise ülkede yaşanan çatışma ortamındaki ilk ayrılık oldu.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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