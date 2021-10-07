ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ETİD, pandemi sonrasındaki ilk fiziksel Sektör Buluşması'nı dün Wyndham Grand Levent'te gerçekleştirdi. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; 80 firmadan 200'e yakın sektör temsilcisi ve basın mensupları katıldı.

Scotty'nin elmas, MNM, Paycell, PttAVM, Related Digital, Rubi ve Teqpay'in platin sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte e-ticaret sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl bir rekora imza atarak yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektörünün, büyüme hızını kaybetmeden bu yıl da yükselişini sürdüreceğini kaydetti.

E-ticaret sektörü 2021 yılını 400 milyar TL ile kapatacak

ETİD'in faaliyetleri ve sektöre ilişkin bilgiler veren Ekmekçi, "ETİD 13 yıl önce sektörde ileri gelen firmaların yöneticilerinin bir araya gelerek Türkiye'deki e-ticaretin bir sektör olması gerekliliği ile doğdu. Sektörün temsil ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla kurulan ETİD olarak bugün üyelerimizle yüzde 95'inin üzerinde e-ticaret payını karşılıyoruz. Dernek olarak, ana misyonumuzu sektörün öncüsü olmak, sağlıklı büyüme ve doğru regülasyonları sağlamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi öncesinde Türkiye'nin e-ticaret oranının eksiksiz yüzde 35 büyüdüğünü belirten Ekmekçi, şunları aktardı:

"Pandemi de ise yüzde 66 oranında bir büyüme gerçekleşti, sadece ürün satışı bazlı düşünürsek yüzde 100 büyümeden bahsedebiliriz. Pandemi tüm firmaları etkiledi, e-ticaret kültürünü uyandırdı. Hiç bulunamayan ürünler kolay erişilebilir oldu ve bu bağlamda hızlı kargo sistemleri de gelişimini sürdürdü. Firmalar bir anda kendini 5 yıl ileride buldu. Şu anda e-ticaretsiz firma yok denecek kadar az diyebiliriz. Türkiye'de sanal pazar yerlerinden satış geçen sene 100 yüz üzerinde büyüdü. Bugün 100 binin üzerinde KOBİ pazar yerlerinden satış yapıyor. Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 70'inden fazlası da pazar yerleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Burada sağlıklı ve rekabetin düzgün olduğu büyümeyi de destekliyoruz. Bu konuda da Ticaret Bakanlığının yeni ekonomi reformları eylem planında çalışmalarını destekliyoruz. Sanal pazar yerlerinde hangi satıcının, hangi ürünün diğerinden daha avantajlı gözükeceği kurallarının net ve şeffaf olacağını düşünüyoruz. Yeni düzenleme ile rekabete uygun bir ortamın gelişeceğini tahmin ediyoruz. Tüm bu düzenlemeler ve pandemi nedeniyle yükselişe geçen e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz."