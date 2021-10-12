Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı Dilek ARISOY Kaymakamımızı Ziyaret Etti
Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dilek ARISOY, Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret etti.
Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dilek ARISOY, Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Eti Soda çalışmaları hakkında bilgi veren Dilek ARISOY ' a Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. İyi dilek ve temennilerle ziyaret sona erdi.
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