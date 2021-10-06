Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı. Tatbikatın 8 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.