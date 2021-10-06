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Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis'te gerçekleştirilen Eternity 2021 Tatbikatı'nın planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı. Tatbikatın 8 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.

Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

Eternity 2021 Tatbikatı devam ediyor

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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