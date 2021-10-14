Esvatini Krallığı'nda protestocu öğrenciler, Kralı tahttan çekilmeye çağırdı - Haberler
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Esvatini Krallığı'nda protestocu öğrenciler, Kralı tahttan çekilmeye çağırdı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Esvatini Krallığı'nda protestocu öğrenciler, Kralı tahttan çekilmeye çağırdı

Demokrasi yanlısı öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini Krallığı'nda, Ulusal Öğrenci Birliği Kral 3'üncü Mswati'yi tahttan çekilmeye davet etti.

Demokrasi yanlısı öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini Krallığı'nda, Ulusal Öğrenci Birliği Kral 3'üncü Mswati'yi tahttan çekilmeye davet etti.

Swaziland News'in haberine göre, Ulusal Öğrenci Birliği (SNUS) Başkanı Colani Maseko, ülkeyi yaklaşık 35 yıldır yöneten Kral 3'üncü Mswati'yi tahttan çekilmeye çağırarak, aksi halde kral devrilene kadar ülkeyi tamamen yönetilemez hale getirecek bir eylem programı uygulamaya hazırlandıklarını belirtti.

Maseko, ülke çapında devam eden öğrenci protestolarının, demokratik yönetim tesis edilene kadar ülkedeki her türlü faaliyetin durdurulmasını hedeflediğini ifade etti.

Ülke genelinde 82 okulda eğitime ara verilmişti

Öğrencilerin bu hafta başından itibaren, eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube'nin serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirdiği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu ülke genelinde 82 okulda eğitime ara verilmişti.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Howard-Mabuza, yaşanan olaylar sonucunda birçok okulda ağır hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Hükümet, olayları bastırmak için 11 Ekim'de orduyu görevlendirmişti.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, öğrencileri siyasi emellerini ilerletmek için kullanan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Temmuzda yaşanan olaylarda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti

Esvatini Krallığı'nda temmuzda gerçekleştirilen Kral 3'üncü Mswati karşıtı gösteriler, polisin müdahalesi sonucu şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Hükümet, yaşanan şiddet olaylarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, maddi hasar gerçekleştiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu duyurmuştu.

Muhalifler ise ülkede yaklaşık 60 protestocunun güvenlik kuvvetlerince öldürüldüğünü iddia etmişti.

Milletvekilleri Mabuza ve Dube, olaylarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle 29 Temmuz'da tutuklanmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esvatini Krallığı'nda protestocu öğrenciler, Kralı tahttan çekilmeye çağırdı - Haberler
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