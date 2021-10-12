Esvatini'de öğrenci protestoları nedeniyle 82 okulda eğitime ara verildi - Haberler
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Esvatini'de öğrenci protestoları nedeniyle 82 okulda eğitime ara verildi

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Esvatini'de öğrenci protestoları nedeniyle 82 okulda eğitime ara verildi

Esvatini Krallığı'nda öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu ülke genelinde 82 okulda eğitime ara verildiği bildirildi.

Esvatini Krallığı'nda öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu ülke genelinde 82 okulda eğitime ara verildiği bildirildi.

Times of Swaziland'ın haberine göre, ülke genelinde ortaokul ve lise öğrencileri tarafından eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube'nin serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Protestocu öğrencilerin bazı okullarda sıraları ateşe verdiği bilgisi paylaşılan haber de, en az 82 okulda eğitime süresiz olarak ara verildiği belirtildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Howard-Mabuza, yaşanan olaylar sonucunda birçok okulda ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Polisin, bazı protestocuları gözaltına aldığı bildirildi.

Esvatini'de haziran ve temmuz'da Kral 3'üncü Mswati karşıtı gösteriler, polisin müdahalesi sonucunda kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Hükümet, yaşanan şiddet olaylarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, maddi hasar gerçekleştiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu duyurmuştu.

Muhalifler ise ülkede yaklaşık 60 protestocunun güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Milletvekilleri Mabuza ve Dube olaylarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle 29 Temmuz'da tutuklanmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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