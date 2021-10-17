Estergon Kalesi'nde pembe mesaj

Keçiören Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Estergon Kalesi'ne pembe ışık yansıttı.

Keçiören Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Estergon Türk Kültür Merkezi'ne pembe ışık yansıttı. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Işığı sönmeyen yıldız Estergon Kalemizden şehre mesaj var. Meme kanserinde farkındalığı artıralım, erken teşhis ve sık kontrollerle tedaviyi güçlü kılalım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılından itibaren meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek için ekim ayını Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olarak belirlemişti. - ANKARA