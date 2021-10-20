Esra Erol ATV canlı yayın izle 20 Ekim bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 20 Ekim Çarşamba Esra Erol'da canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'da bugün...

Ali Rıza Bey stüdyoya geldi. Esra Erol az sonra Gaziantep'ten canlı bağlantı yapılacağını, Zeynep Hanım ve eski eşi Hasan Bey'in yayında olacağı bilgisini verdi. Emine Hanım, tüp bebek tedavisi gördüğünü, geçen sene de başvuruda bulunduğunu ama korona virüse yakalandığı için gelemediğini, tedavi göremediğini belirtti. Esra Erol, Emine Hanım'ın 4 haftalık hamile olduğunu açıkladı. Esra Erol, doktora ve ekibe teşekkürlerini sundu ve maddi imkanı olmayan kişilere sosyal sorumluluk olarak Ali Osman Bey ile beraber hareket ettiklerini söyledi. Zeynep Hanım, Hasan Bey ile boşanmış bir karı koca olduklarını ama beraber yaşadıklarını, geçen sene boşandıklarını, 28 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanmış olduklarını, ayrıldıktan 2 ay sonra çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu, babamla seni bir arada görmek istiyoruz anne dediklerini, çocukları için şans verdiğini, düzen kurduklarını anlattı.

Esra Erol, sosyal hizmetlerin Pakize Hanım'a ulaştığını, düzen kurulduktan sonra kızını alabileceğini söyledi. Telefondaki hanımefendi, sosyal hizmetler yer gösterdikten sonra Pakize Hanım'ın kirasını 1 yıllık ödemek istediğini, aynı zamanda kendi vesilesi ile iş imkanı için yardımcı olabilecek biri de olursa çok sevineceğini dile getirip diğer seyircilere seslendi ve ağlamaklı konuştu. Yusuf Bey stüdyoya geldi. Yusuf Bey eşini görünce hiçbir şey hissetmediğini, evin yandığı gün her şeyi kafada bitirdiğini, komşulara da sorulabileceğini, o gün kendisinin ve abisinin evinin yandığını, annesinin evi de az kalsın yanacakken itfaiyenin müdahale ettiğini, ilk başta oturma odasından yangının çıktığını dile getirdi.

Meryem Hanım, eşinin gelip kadına el kaldıran erkek olamaz, beni affet dediğini, neden o zaman eşinin kadına el kaldırdığını, eşinin artık cehennemin dibine kadar yolu olduğunu söyledi. Yusuf Bey, eşinin gidip Alanya'dan kıyafet dilendiğini öne sürünce Meryem Hanım alnının ak olduğunu savundu. Ayşe Hanım eşi ile dün görüşmediğini söylerken Hasan Bey bu evliliğin sürdürülmesini istemediğini, eşi ile kendisinin de görüşmek istediğini, bir an önce anlaşıp boşanmak istediğini söyledi. Ayşe Hanım'ın programa verdiği görüntüler yayınlandı. Ayşe Hanım bu fotoğraflar çekilirken kendisinin o adamla birlikte olmadığını, daha çok video fotoğraflar olduğunu, başından vurulmuşa döndüğünü dile getirdi.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

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