Esra Erol ATV canlı yayın izle 18 Ekim bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 18 Ekim Pazartesi Esra Erol'da canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Bey, dayısının yardımı ile programa başvurduğunu, Esra Hanım'a git derdini anlat dediğini, kendisinin de başvurduğunu söyledi.

Hasan Bey, eşinin çok karamsar durduğunu, eşine neden mutsuzsun diye sorduğunu, eşinin açıklama yapmadığını, o gün yani 14 Ağustos'ta eşinin evi terk ettiğini, oğlunun okuldan geldiğinde kapıda kaldığını, komşunun arayıp haber verdiğini, eve gel dediğini, gidince eşinin evde olmadığını fark ettiğini ifade etti.

Hasan Bey, eşini gitmesine rağmen affettiğini, eşine barışmak için bilezik aldığını, günlük 100 TL harçlık verdiğini, eşinin "Bu eve ölü toprağı serpilmiş, ben evde duramıyorum" dediğini aktardı.

Ayşe Hanım'ın babası Osman Bey telefonla bağlandı.

Osman Bey, geçen kızı ile görüştüğünü nerede olduğunu söylemediğini, kendisinin de kızının yine Hasan Uzunbacak'ın yanına gittiğini düşündüğünü söyledi.

Hasan Bey, Ayşe Hanım'ın kendisinin sevdiği kadın ve eşi olduğunu, boşanma olmadığı için dini nikah kıyamadıklarını, kendisinin de evli olduğunu ama boşanma aşamasında olduğunu, eşinin bu ilişkiden haberi olmadığını zira ilgilendirmediğini dile getirdi.

Hüseyin Bey, tüm bunları yapmayı düşünürken eşinin de çeyizleri bavula toplayıp gittiğini, eşinin maksadının kendisinden kurtulmak olduğunu dile getirdi. Hüseyin Bey, büyük çocuğunun annesinin iki kaçışını da gördüğünü, oğlunun ben annemi istemiyorum dediğini, kendisinin de oğlum karar senin dediğini, oğlunun içerlediğini, ben okula gitmek istemiyorum dediğini söyledi.

Ayşe Hanım bir kadının canına tak etmeden yuvasını terk etmeyeceğini, eşinin ailesinden görmediği sevgiyi saygıyı Hasan Bey'in ailesinden gördüğünü dile getirdi. Esra Erol haklı olunabileceğini ama gidiş yolunun yanlış olduğunu belirtince Ayşe Hanım ölümle tehdit edildiğini yineledi.

Ayşe Hanım eşinde biraz hatırı varsa doğruyu konuşmasını istedikten sonra ağlayıp çocuklarla kendisinden intikam alınmamasını, kendisinin çocuklarından ayrılmaması için Esra Erol'a yalvardı. Hüseyin Bey eşini asla tehdit etmediğini savundu.

2 çocuk sahibi hatice tüp kaayıp konusu ise şöyle; Hatice Hanım stüdyoya geldi ve annesi ile sarılarak ağladı. Sündüz Hanım kızını alıp götüreceğini, kızının kendisinin ilk göz ağrısı olduğunu, kimseye vermeyeceğini söyledi. Hatice Hanım, ailesinin hep kendisini eşi ile barıştırmaya çalıştığını, belki çocuklar için olacağını ama hep eşi ile aynı evde kalmak zorunda kaldığını, eşinin ailesinin kendisini hiç istemediğini, hep huzursuzluk olduğunu söyledi.

Hatice hanımın eşi Cengiz bey canlı yayında

Cengiz Bey eşini sevdiği için yuvasını yıkmamak için eşine çok yalvardığını, 10 yaşındaki görme engelli çocuğunun 60 kilo olduğunu, ölümcül obezite riski olduğunu söyledi. Hatice Hanım, eşinin sofrada çocuğa bağırarak yemek yeme dediğini, güzellikle söylemediğini dile getirdi.

Şaduman Hanım stüdyoya geldi. Mehmet Bey Şaduman Hanım'ın ne yüzle buraya geldiğini sorunca Şaduman Hanım, Mehmet Bey'in "Sen bana mucize gibi geldin" deyip ayaklarını öptüğünü, şimdi neden yalanlar söylediğini sordu. Şaduman Hanım, Emrullah Bey'i evde istemediğini ama eşinin "Ben ona söz verdim, benim evimde kalacak" dediğini, eşinin yalan söylediğini, eşinin Emrullah Bey'den korktuğunu iddia etti.Avukat Hülya Hanım, bazı durumlarda suçun oluşacağını ama şahsi cezasız durumlar olduğunu, mala karşı işlenen suçlarda ceza verilmediğini, Şaduman Hanım'ın da bundan dolayı evlendiğini, nereden Mehmet Bey'in Şaduman Hanım'dan önce öleceğinin bilindiğini sorguladı.

Devam eden konu Gülşen Yoldaşer, Gülşen Hanım mahkemede sunacağını, burada konuşmayacağını, karşısında konuşacak bir adam bile olmadığını belirtip buraya eşinden boşanmak için geldiğini, çocuklarını kendi içinde halledeceğini söyledi.

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