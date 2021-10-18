Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi - Haberler
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Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca kent merkezinde düzenlenen etkinliğe, 6 kategoride 40 kulüp toplam 110 araçla katıldı.

Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, katılımcılara teşekkür ederek, "Espiye, her geçen gün büyüyen, gelişen ve göç alan bir ilçemizdir. Off-road yarışının bu güzelliğini hep beraber burada yaşamak için etkinliği düzenledik. Bundan sonra da böyle güzel günleri birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde yaşamayı diliyoruz." diye konuştu.

Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Espiye ilçesinde off-road yarışı gerçekleştirildi - Haberler
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