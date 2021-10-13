Espiye ilçesinde din görevlileri ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlileri ve öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ile Atatürk Ortaokulu düzenlenen programlarda katılımcılara Afad görevlilerince afet durumlarında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Atatürk Ortaokulundaki eğitim etkinliğe katılan Espiye Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası afet durumlarında ne yapılması gerektiğini öğrencilerle birlikte izlediğini belirterek, "Afetler konusunda tedbir alarak nasıl yaşarız, hangi afetlere karşı ne tür tedbirler alırız, bunları öğrencilerimizle birlikte izledik. Allah ülkemize ve milletimize afet göstermesin." dedi.