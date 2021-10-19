Espiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Espiye Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Öte yandan, Espiye Kaymakamlığı ve Espiye Belediyesinin katkılarıyla muhtarlara yönelik Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan 7 günlük gezi gerçekleştirildi.