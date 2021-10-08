Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı - Haberler
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Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

Espiye Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (EKSD) yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Espiye Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (EKSD) yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan dernek başkanı Tolga Kocaman, ilçede 3 yılı aşkın bir süredir sanat alanında faaliyetler yürüttüklerini belirterek, bu süre zarfında yüzlerce öğrenciye verdikleri eğitimlerle sanatın farklı alanlarında öncülük ederek yol gösterdiklerini söyledi.

Bu faaliyetlerin dışında ilçeye tiyatro oyunları, konserler ve resim sergilerini de kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaman, "Bundan sonra da artan ivmeyle bu faaliyetleri devam ettirmek istiyoruz. 3 yıl boyunca Espiye'nin yoğun ilgisiyle karşılaştık ve bu ilgi karşısında daha önceki kurs merkezi yetersiz kalıyordu, daha geniş, ferah ve öğrencilerin daha verimli çalışabilecekleri bir alana geçtik." dedi.

Açılışa Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, İlçe Emniyet Müdürü Birkan Erden, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, okul müdürleri ile davetliler katıldı.

Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

Espiye'de Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yeni hizmet binası açıldı

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri
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