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ESO Meclisinde bir ilk yaşandı

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ESO Meclisinde bir ilk yaşandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, ESO Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, ESO Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Böylece Eskişehir Sanayi Odası tarihinde ilk defa bir kadın meclis üyesi, meclis başkanlığı görevini üstlendi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Nilay Güneş Erdemir, Türk Medenin Kanunun yürürlüğe girdiği bir Ekim ayında, meclis başkanlığı görevini üstlenmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan Türk medeni kanunun ile özel yaşama ilişkin haklar açısından kadınlar erkeklerle eşit yurttaş olma hakkı kazandı. Evlenme, boşanma ve mirasta eşit pay alma konularında Türk kadınının hakları güvence altına alındı. Bugün de 53 yıllık Eskişehir Sanayi Odası tarihinde ilk kez bir kadın başkan ile bir meclis gerçekleştiriyoruz. Bu fırsatı bana sağladığı için başta başkanlarım olmak üzere siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 5 Ekim 2021 meclis oturumunu açıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

ESO Meclisinde bir ilk yaşandı

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