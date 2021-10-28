ESMİAD'dan kadınlara destek

SEYHAN, ADANA (İHA) - Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, kadın girişimcilerin zorluklar yaşadığına değinerek "Ülkemizde girişimci kadınların sayısı günden güne artmış görünse de pek çok engelle karşılaşmaya devam ediyor" dedi.

ESMİAD olarak girişimci kadınlara olan desteklerini her alanda sürdüreceklerini ifade eden Başkan Seyhan, "Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi kadın girişimciler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Güvensizlik, ticari deneyim eksikliği, rol çatışması gibi durumlar var. Sosyal ve kültürel ortamda kadının; olduğu durumu sürdüren olması, aile tepkileri, finans bulma güçlüğü, güvenilirlik sağlamak için kadınların daha fazla çaba göstermesi gerekliliği ve kadınların kişisel özgürlüklerini kullanabilme ihtiyaçlarının artması belli başlı sorunlardır. Kadınların girişimcilik için gerekli bilgilendirmeyi alamadığını aralıksız ifade ettik. Meslek odalarının ve kalkınma ajanslarının verdiği eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Girişimci kadınlarımızın beceri ve özverisi mikro ihracata yönlendirilirse, hane ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklardır. ESMİAD olarak girişimci kadınlarımızın hem mikro ihracata hem de iş fikirlerine sonsuz destekçi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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