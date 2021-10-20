ESMEK KIŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının kış dönemi için 220'nin üzerinde farklı branşta açtığı kış dönemi kurslarında eğitimler başladı.

ESMEK yeni dönemde, kişisel gelişim, yabancı dil, bilişim teknoloji, el sanatları, enstrüman ve müzik, spor, dans, tasarım ve mesleki alanlarda kurslar ile hizmet vermeye devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de yeni merkezler açan ESMEK, bu dönemde 11 ayrı merkezde kurslarını sürdürüyor. Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye ve Seyitgazi ilçelerinde de kış dönemi kurslarının başladığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, diğer ilçelerde de yeni merkezlerin açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca 20 binin üzerinde yetişkin ve çocuğa eğitimlerin verildiğini ifade eden yetkililer, kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için vatandaşların 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini de sözlerine eklediler.

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