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Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

Eskişehirliler, bilinen yuvarlak simit yerine son zamanlarda örgü simidini tercih ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirliler, bilinen yuvarlak simit yerine son zamanlarda örgü simidini tercih ediyor.

Eskişehir'de fırın işleten Bekir Adıktı tarafından yapılan örgü simit, Eskişehir'deki vatandaşların ilgi odağı oldu. Bu simit, alışılagelmiş yuvarlak simitler yerine hamuru incecik yuvarlanıp açılan ve ardından örülmüş bir şekilde fırına veriliyor. Örgü simidi bu şekilde yapmayı kendisinin bulduğunu belirten Adıktı, Eskişehirlilere değişiklik olsun diye yaptığını söyledi.

"Vatandaş özellikle geliyor örgü simidini soruyor"

42 yıllık fırıncı Bekir Adıktı, ürettiği örgü simidini normal simide göre 30 gram daha fazla olduğunu aktardı. Yazın günde 400, kışın ise ortalama 250 tane örgü simidi satıldığını ifade eden Adıktı, "Eskişehir'de değişiklik olsun istedim. Normal simide göre 30 gram daha fazla ve susamı daha yoğun. Vatandaş daha kaliteli ve güzel simit yesin diye yaptık. Tanesini 2 buçuk liradan satıyoruz. Vatandaş özellikle geliyor örgü simidini soruyor. Yazın günde 400 tane, kışın ise ortalama 250 tane örgü simidi satıyoruz. Örgü simidi normal simide göre daha fazla satılıyor. Eskişehirliler bu simide alıştı ve buna talep gösteriyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit

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Haber: Eskişehirlilerin yeni gözdesi örgü simit - Haberler
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