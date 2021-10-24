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Eskişehirliler hafta sonu soluğu parklarda aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehirliler hafta sonu soluğu parklarda aldı

Pazar gününe güneşli havayla başlayan Eskişehirliler, piknik alanlarında güzel havanın tadını çıkardı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Pazar gününe güneşli havayla başlayan Eskişehirliler, Piknik alanlarında güzel havanın tadını çıkardı.

Eskişehir'de pazar tatilini piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek soluğu piknik alanlarında aldı. Piknikçilerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Regülatör Piknik Alanı'nda zaman zaman yoğunluk oluştu. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Öte yandan meteorolojiden alınan verilere göre, hava sıcaklığının gün içinde 16 dereceye ulaşması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirliler hafta sonu soluğu parklarda aldı

Eskişehirliler hafta sonu soluğu parklarda aldı

Eskişehirliler hafta sonu soluğu parklarda aldı

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