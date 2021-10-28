Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü - Haberler
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Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü

Eskişehir'de ekim ayının son günlerine girilmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de ekim ayının son günlerine girilmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti.

Ekim ayının son günlerine girilmesine rağmen Eskişehir'de hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 15 derece civarında ve güneşli seyrediyor. Ekim ayının son günlerinde güzel havaları değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise soluğu park ve bahçelerde aldı. Eti Caddesi üzerinde bulunan bir parkta güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, park içerisindeki kamelyalarda, çimlerde ve yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturdu. Bazı vatandaşlar ise parkta yürüyüş yaptı.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Eskişehir'de pazartesi gününe kadar sıcaklıkların 15 derece dolaylarında seyredecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü

Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü

Eskişehirliler ekim ayında güneşli havayı fırsat bilip sokaklara döküldü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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